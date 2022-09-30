Мобилизация в Подмосковье: как проходит мобилизация имеющих боевой опыт | 360°

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«Сказал, хочу служить». Житель Подмосковья с боевым опытом в Дагестане отправился в Донбасс

Житель Подмосковья с боевым опытом в Дагестане мобилизовался добровольцем

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Многие россияне участвуют в частичной мобилизации по собственной инициативе. Житель Подмосковья рассказал «360», как пошел защищать Донбасс в качестве добровольца, и вспомнил свой боевой опыт.

Михаил служил в 2008 году в Дагестане. На защиту Донбасса отправился добровольцем. После того как объявили частичную мобилизацию, не дождался повестки и пришел в военкомат сам.

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«Пришел в армию и сказал, что хочу [служить]. Все, забрали. Спросил, почему повестка не пришла. Выдали и сказали, мол, 30 сентября едешь», — сказал мужчина.

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Он боец со стажем, имеет опыт работы на БТР, стрельбы из автомата и гранатомета. Уверен, что на месте разберется и с другим оружием — была бы кнопка.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации 21 сентября. В планах — призвать около 300 тысяч военнослужащих запаса. Мобилизованных жителей Московской области начали принимать в двух дивизиях — Таманской и Кантемировской. Губернатор Андрей Воробьев поручил обеспечить их обмундированием.

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