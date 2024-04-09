Подмосковье 09 апреля 2024, 19:15 Скатные крыши 18 домов отремонтируют в Истре в 2024 году Пресс-служба администрации г. о. Истра

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В городском округе Истра в этом году планируют отремонтировать двускатные кровли на 18 многоквартирных жилых домах. Работы завершат к концу года.

В настоящее время капитально ремонтируют кровли в городе Дедовске, селе Новопетровское, поселке Хуторки и дачном поселке Снегири. На всех объектах задействовано по 4 рабочих. Специалисты меняют старые доски и шифер на новые. Они пропитаны огнебиосоставами для защиты от огня и грибка.

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Пресс-служба администрации г. о. Истра

Капитальный ремонт крыш включает замену кровельных покрытий, утепление чердака, ремонт элементов кровли и водосточной системы. Работы идут в рамках реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы». Сроки ремонта и качество контролируют в администрации округа, управляющих компаниях и Ростехнадзоре.

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