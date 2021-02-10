СК начал расследование после смерти двух пациентов в Одинцове

Уголовное дело возбуждено по факту смерти двух пациентов, скончавшихся в реанимационном отделении больницы в подмосковном Одинцове после отключения подачи кислорода. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Расследование поставлено на контроль главы СК РФ. Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Московской области доложить о проведенных действиях, направленных на установление причины гибели людей и обстоятельств произошедшего.

Глава подразделения «Никольское» Одинцовской областной больницы Владимир Гордеев ранее сообщил, что в реанимационном отделении на ИВЛ находилось 16 человек. По его словам, по неизвестным причинам произошел сбой в подаче кислорода, который продлился 12 минут. Оперативно задействовали мобильные ИВЛ, в тот момент никто из пациентов не погиб. Двое пациентов скончались из-за тяжести состояния, по его словам, это не было связано со сбоем.