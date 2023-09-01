Подмосковье 01 сентября 2023, 13:02 Ситуационный центр по наблюдению за выборами заработал в Подмосковье Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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В Одинцове заработал Ситуационный центр штаба общественного наблюдения за выборами депутатов Госдумы, которые пройдут в сентябре 2023 года. На его открытии 31 августа присутствовали члены Штаба общественного наблюдения и представители ведущих институтов гражданского общества Московской области.

«Особую роль в достижении целей наблюдения, а именно обеспечения соответствия результатов голосования воле избирателей, играет принцип свободных выборов, закрепленный в российском законодательстве в соответствии с международным правом», — заявила председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.

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По ее словам, наблюдатели при осуществлении своей миссии должны руководствоваться действующим российским законодательством о выборах, а взаимодействие институтов гражданского общества должно создавать все условия для объективного выполнения этой миссии.

«Присутствие наблюдателей на избирательных участках предупреждает фальсификации, различные нарушения процедуры проведения выборов и снижает вероятность непреднамеренных организационных и административных ошибок», — отметила Уполномоченный по правам человека Московской области Ирина Фаевская.

На встрече обсудили недопустимость перекрытия обзора видеокамер на избирательных участках посторонними предметами. Помимо этого, в Центре будут строго отслеживаться внезапные отключения камер на участках.

Выборы пройдут с 8 по 10 сентября. Ситуационный центр Штаба общественного наблюдения начинает свою работу 1 сентября вместе с началом голосования на территории новых регионов России.

Ранее по решению избирательной комиссии первым кандидатом на выборах губернатора Подмосковья зарегистрировали Андрея Воробьева. От ЛДПР — Кирилла Жигарева, от КПРФ — Александра Наумова, от «Справедливой России» — Анатолия Никитина.

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