Ситуацию с паводком в Истре продолжат держать на контроле

В Истринском округе в некоторых реках поднялся уровень воды за последние дни. В зоне подтоплений оказались несколько пешеходных мостов в ряде СНТ, но никто не отрезан от цивилизации — есть обходные пути. Как только вода отступит, дорожные конструкции восстановят. Ситуацию лично проконтролировала глава городского округа Татьяна Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

Коммунальные службы и спасатели сейчас находятся в режиме повышенной готовности. И даже работают на опережение. Например, в СНТ «Рычково» подтопило единственный мост. Тут не только оперативно справились со стихией — расчистили дорожное полотно, но и оповестили всех жителей. Они пока что отказались от эвакуации. В целом, вся ситуация с паводком в Истринском округе находится под контролем.

«Мониторинг осуществляется по поручению Министерства экологии два раза в день в состоянии на 10 и 16 часов. Но мы дополнительно проводим еще на 8 и 18 часов вечера», — сказал заместитель главы администрации г. о. Истра Андрей Мойса.

Источник фото: телеканал «360»

Повышение уровня воды в реках произошло из-за резкого потепления, сейчас она постепенно уходит.

«На данный момент угрозообразующих факторов нет, лично в этом убедились. В случае, если вода будет дальше подниматься на небольшое количество, мы проведем комплекс мероприятий, чтобы не допустить подтоплений», — отметила глава г. о. Истра Татьяна Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

Пока дожди не закончились — синоптики предупредили о сильных осадках. В Минтрансе региона водителей и пешеходов призвали к особой осторожности на дорогах.

Ранее губернатор Подмосковья отметил, что постепенное таяние снега принесет в этом году хороший урожай.