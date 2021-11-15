За последнюю неделю в Московской области снизилось число новых случаев заражения коронавирусом и количество госпитализаций с этим диагнозом. Такие показатели позволяют сделать вывод, что ситуация в регионе стабилизировалась. Об этом губернатору Андрею Воробьеву сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«У нас количество заболевших приросло за прошедшую неделю. Ежедневная выявляемость сократилась на 8%, госпитализации сократились на 12%, количество вызовов сократилось на 13%, что позволяет делать вывод о том, что ситуация у нас стабилизировалась и мы пошли на снижение», — отметила она.

При этом Стригункова подчеркнула, что ковид продолжает оставаться серьезной проблемой. Сейчас в Московской области вакцинировались 63% взрослого населения — за последнюю неделю прививку сделали более 156 тысяч жителей. При этом 74 тысячи вакцинировались первым компонентом, остальные 82,5 тысячи — вторым.

«Мы далеки от пика, темпы вакцинации невысокие. <…> Это 10–11 тысяч в сутки, тогда как летом на пике было 70–80 тысяч первым компонентом», — подчеркнула она.

Стригункова напомнила, что в регионе нужно «обеспечить полное и достоверное внесение данных о вакцинированных в регистры» из-за введения QR-кодов. Сделать это необходимо ориентировочно до 1 февраля, к вступлению в силу федеральных законов.

«На сегодняшний день разница между медицинскими системами (то, что зафиксировали врачи при приеме пациентов на вакцинацию) и регистром вакцинированных составляет 112 тысяч. То есть 112 тысяч вакцинированы, но не попали в регистр», — пояснила она.