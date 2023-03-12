Подмосковье 12 марта 2023, 16:02 «Ситуация стабильная». Локальные подтопления продолжат оперативно устранять в Щелковском округе Публичное достояние

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В Щелковском округе в связи с резким потеплением тщательно следят за ситуацией в СНТ, возникающие подтопления оперативно устраняют в течение часа. Об этом сообщил начальник Отдела гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Сергей Колыванов.

Он уточнил, что наиболее опасной может быть ситуация в СНТ «Утро», «Дорожник» и «Купавинка» из-за поднятия уровня воды в реке Воря.

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«На данный момент ситуация стабильная. По дворовым территориям локальные подтопления ликвидируются в течение часа после обращений. Критических и опасных подтопленных участков нет», — сказал Колыванов.

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Ранее жители Правдинского в Пушкинском округе рассказали губернатору Воробьеву о ремонте поврежденных коммуникаций в поселке.

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