Подмосковье 20 июля 2023, 19:01 «Ситуация не стоит на месте». Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова — о поддержке семей участников СВО Детский омбудсмен Мишонова встретилась с семьями участников СВО в Клину пресс-служба администрации го Клин

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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области, координатор «Женского движения Единой России» в Подмосковье Ксения Мишонова встретилась с женами, матерями и детьми участников СВО. Мероприятие состоялась в детской школе искусств имени Чайковского в Клину. Пообщаться с детским омбудсменам приехали более 80 человек из Орехово-Зуева, Чехова, Ступина и Истры, встречу также посетила глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алена Сокольская.

Ксения Мишонова рассказала участницам об актуальных изменениях в предоставлении льгот и мер поддержки бойцам и их семьям, а также ответила на интересующие вопросы. Эта встреча стала пятой по счету, цель мероприятия заключается не только в поддержке женщин, которые ждут своих мужей с фронта, но и выявлении потребностей и определения путей решения проблем, с которыми сталкиваются семьи участников СВО.

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«Ситуация не стоит на месте. Каждый виток развития ситуации в этом глобальном противостоянии порождает новые вопросы, которые нам, команде Губернатора, необходимо решать. Подобные встречи проводят и партийцы, и депутатский корпус „Единой России“, через них нам удается оперативно получать всю информацию, что в результате, как показывает практика, в короткие сроки превращается в решения», — отметила детский омбудсмен.

На сегодняшний день наиболее актуальными вопросами остаются предоставление психологической помощи всем, кого затронула спецоперация. Уполномоченный отметила, что подобные запросы фиксируются практически на каждой встрече. Адресная помощь необходима и детям, которые перебрались в Московскую область из прифронтовых территорий.

«В начале этого года Мособлдума приняла закон о бесплатной реабилитации и психологической помощи участникам СВО, но в помощи психолога также нуждаются наши женщины, которые постоянно пребывают в состоянии ожидания любой весточки от своего мужчины. А как известно с включенными телефонами бойцы не могут находиться на линии соприкосновения», — подчеркнула Мишонова.

Глава городского округа Клин, секретарь местного отделения «Единой России» Алена Сокольская отметила, что все муниципалитеты региона участвуют в оказании помощи как фронту, так и семьям солдат. В зоне СВО служат более 300 жителей Клина, а их родные и близкие находятся под пристальным вниманием администрации.

«Провожаем мужчин на фронт, отправляем посылки и гуманитарную помощь, оформляем документы и определяем детей в детсады и школы, решаем жилищные вопросы, сопровождаем в юридических коллизиях. Мы сегодня собрали все обращения, все просьбы и мольбы. Вс, что в наших силах — решим сами. Все, что не в наших полномочиях — будем транслировать вышестоящим структурам. Но один на один с проблемами не остается никто. Потому что мы — вместе», — заявила Сокольская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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