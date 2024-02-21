Подмосковье 21 февраля 2024, 19:32 «Ситуация исправится». Станцию Балашиха попросят включить в тарифную зону МЦД Глава Балашихи Юров пообещал решить вопрос долгого ожидания электричек Медиасток.рф

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Глава городского округа Балашиха Сергей Юров сегодня, 21 февраля, провел встречу с жителями на тему неудачной, по мнению многих горожан, планировки дублера Щелковского шоссе. Помимо этой темы, жители подняли вопрос долгого ожидания электричек, которых им приходится ждать по 40 минут, несмотря на то что построили новую железную дорогу.

По словам Сергея Юрова, пока этот вопрос решить не удалось, так как проект МЦД-4 в Балашихе еще не реализован до конца.

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«На текущий момент МЦД-4 функционирует в статусе рабочего проекта, потому что идет строительство конечной станции МЦД-4 „Железнодорожная.“ Также идет дополнительная закупка электропоездов», — отметил Юров.

Он добавил, что пока сделать на станции «Балашиха» движение с периодичностью раз в пять минут невозможно.

«Нами был поставлен вопрос, в том числе этим занимается губернатор Московской области и руководитель АО РЖД, с тем, чтобы включить станцию Балашиха в тарифную зону МЦД», —пояснил Юров.

Также глава округа отметил, что существует и проблема с поездами, следующими в Балашиху.

«Эта ситуация исправится, коллеги обещают отладить как МЦД, так и станцию Балашихи», — заключил Юров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новая дорога от М-9 «Балтия» выведет транзитный поток из Павловской Слободы.

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