13 сентября 2023, 20:13
Системы водопровода модернизируют на 6 участках в микрорайоне Лопатинский в Воскресенске
В микрорайоне Лопатинский в Воскресенске продолжают работы по модернизации систем водопровода. Специалисты обновят трубы на шести участках.
Активные работы проходят на улицах Андреса, Весенней, Маркина и Комсомольской, а также в Юбилейном переулке. Специалисты используют самосвалы и экскаваторы-погрузчики.
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На улицах Центральная и Промплощадка специалисты завершили модернизацию, сейчас на участках проводят обратную засыпку и благоустройство территорий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Воскресенск
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