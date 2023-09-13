Подмосковье 13 сентября 2023, 20:13 Системы водопровода модернизируют на 6 участках в микрорайоне Лопатинский в Воскресенске Пресс-служба администрации Воскресенска

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В микрорайоне Лопатинский в Воскресенске продолжают работы по модернизации систем водопровода. Специалисты обновят трубы на шести участках.

Активные работы проходят на улицах Андреса, Весенней, Маркина и Комсомольской, а также в Юбилейном переулке. Специалисты используют самосвалы и экскаваторы-погрузчики.

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На улицах Центральная и Промплощадка специалисты завершили модернизацию, сейчас на участках проводят обратную засыпку и благоустройство территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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