Системы теплоснабжения модернизируют в четырех округах Подмосковья благодаря концессии с «Газпром теплоэнерго»

Четыре концессионные соглашения заключены между Московской областью, ООО «Газпром теплоэнерго» и муниципалитетами региона на 2021–2045 годы. Торжественная церемония подписания акта передачи соглашений состоится в Доме правительства Подмосковья 10 декабря.

В церемонии примут участие вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, гендиректор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров, гендиректор АО «Газпром теплоэнерго» Артур Тринога и другие. Документ подпишут министр энергетики региона Александр Самарин и гендиректор «Газпром теплоэнерго Московская область» Вячеслав Васин, а также главы городских округов Воскресенск, Клин, Сергиев Посад и Солнечногорск.

В период с 2021 по 2045 годы концессионер будет эксплуатировать теплоснабжающий комплекс Подмосковья и осуществит строительство и модернизацию объектов теплоэнергетики.

«Реализация мероприятий позволит обеспечить повышение качества предоставляемых коммунальных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, надежности и безаварийности систем, эффективности использования ресурсов», — подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

«Газпром теплоэнерго» уже реализует пять концессионных соглашений в Московской области, заключенных в 2018–2019 гг. с городскими округами Серпухов и Пушкинский.