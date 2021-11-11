Системы отопления улучшат еще в 4 округах Подмосковья благодаря концессиям

Четыре новых концессионных соглашения в сфере теплоснабжения заключили в Московской области. Суммарный объем инвестиций по ним превысит 64 миллиарда рублей. Как сообщила министр инвестиций Екатерина Зиновьева, благодаря проектам будут улучшены системы теплоснабжения в четырех округах.

Проекты реализуют в городских округах Воскресенск, Клин, Солнечногорск и Сергиев Посад. Концессионером по ним выступит «Газпром теплоэнерго Московская область».

В рамках новых концессий создадут новые и модернизируют существующие системы теплоснабжения и централизованные системы ГВС.

«Суммарный объем инвестиций по четырем новым концессиям превысит 64 миллиарда рублей. Все соглашения заключены сроком на 25 лет. Таким образом, с учетом новых соглашений пул ГЧП-проектов Подмосковья увеличился до 44, а объем инвестиций по ним превышает 252 миллиарда рублей», — сказала Екатерина Зиновьева.

Реализация проектов позволит сократить расходы на выработку тепловой энергии, а также оперативно выявлять и устранять аварийные ситуации, подчеркнула министр.

Екатерина Зиновьева напомнила, что Московская область занимает первое место в рейтинге субъектов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства. Работа в этом направлении продолжается, сегодня в проработке находится более 50 проектов на сумму свыше 200 миллиардов рублей.