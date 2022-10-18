Системы отопления отремонтировали в 850 домах Подмосковья с начала года | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 11:00 Системы отопления отремонтировали в 850 домах Подмосковья с начала года

Читать 360tv в

Ремонт систем теплоснабжения завершили в Подмосковье. В ходе работ отопление улучшилось в 850 многоквартирных домах, рассказали в МинЖКХ региона.

«Всего с начала реализации программы капремонта внутренние инженерные коммуникации отремонтированы в более чем 5000 многоквартирных домах Подмосковья», — заявил глава министерства Антон Велиховский.

Реклама

Больше всего работ провели в домах Мытищ, Богородского, Шатуры, Щелкова, Балашихи, Чехова, Можайска, Химок, Ступина и Пушкино.

Реклама

В ходе капитального ремонта в Подмосковье в прошлом году коммуникации обновили в 950 жилых домах. В этом году такие работы проведут в 1640 зданиях.

Ранее зампред правительства региона Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что коммунальные службы почти полностью подготовили технику к зиме. Ее готовность составила почти 90%.