Преображение в лучшую сторону. Системы освещения 19 объектов отремонтируют в 2020 году в Луховицах

В программу «Светлый город» на 2020 год в городском округе Луховицы вошли 19 объектов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

В 2020 году администрация Луховиц за счет собственных средств и привлечения субсидии из бюджета Московской области запланировала работы по устройству уличного освещения на 19 объектах. По программе «Светлый город» будет выполнено устройство СИП (самонесущий изолированный провод), приборов учета электроэнергии и замена светильников. Общая стоимость работ составит порядка 19 миллионов рублей.

В 2019 году в рамках проекта «Светлый город» на территории Луховиц капитально отремонтировано архитектурное освещение с установкой энергосберегающих светильников на Аллее Славы. Стоимость работ составила свыше 3,6 миллиона рублей. При этом протяженность линии — 0,9 км. Установлено 19 опор и 73 светильника.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

Глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков уточнил, что на Аллее Славы были установлены энергосберегающие светильники, две мачты для подсветки мемориальных досок, а также сделана подсветка здания администрации и символа города — самолета.

«Хочу отметить и поблагодарить подрядчиков, что работы были сданы раньше срока. Обустройство таких зон создает облик нашего замечательного города. Освещение делает это место уютным и красивым. Мы будем делать все, чтобы наш город преображался только в лучшую сторону», — пообещал Владимир Барсуков.

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Жительница Луховиц Анна Медведьева отметила, что теперь в городе стало и вечером очень красиво. «Мы очень благодарны за освещение нашей Аллеи Славы. Это место — дань памяти героям, защищающим Родину. Приятно, что власть работает над обликом нашего города», — сказала Анна Медведьева.