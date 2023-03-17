Подмосковье 17 марта 2023, 12:35 Системы орошения реконструировали в Яхромской пойме в Дмитрове

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На территории Яхромской поймы в Дмитрове реконструировали мелиоративные системы. Благодаря этому воду будут получать более 10 гектаров сельскохозяйственных земель. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Ремонт проводило ФГБУ «Управление „Спецмелиоводхоз“. Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию от Министерства жилищной политики региона.

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В результате реконструкции восстановили 7,7 километра водоснабжающих каналов. Подрядчик спрямил русло реки Старой Яхромы. В результате удалось присоединить 600 гектаров земли, к ним проложили новые эксплуатационные пути. Также в ходе работ отремонтировали дамбу и оросительную насосную станцию № 3.

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В Яхромской пойме аграрии выращивают злаки и овощные культуры. На территории работают компании «Дмитровские овощи» и «Куликово».

За процессом реконструкции следил персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что все округа Подмосковья вышли из красной зоны рейтинга по качеству воды.

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