Подмосковье 23 января 2024, 15:57 Системы очистки и подготовки воды начнут производить в ОЭЗ «Дубна» Unsplash

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Резидент ОЭЗ «Дубна» начнет производить оборудование для водоподготовки и водоочистки. Объем инвестиций в проект составляет около 350 миллионов рублей.

«На новом предприятии создадут более 50 рабочих мест. Запуск намечен в этом году», — прокомментировала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Основные направления компании — подготовка технической и питьевой воды, очистка сточных вод, переработка и утилизация осадков. Напомним, что подобрать площадку для реализации инвестпроекта в ОЭЗ можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Он подчеркнул, что в условиях санкционного давления эта тема стала особенно важной.

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