14 декабря 2022, 14:31
Системы общественного контроля в ЖКХ презентовали на итоговом форуме «Управдом» в Подмосковье
Итоговый форум «Управдом» провели в Раменском 13 декабря. Большое внимание эксперты уделили системам общественного контроля и приложению «Проверки Подмосковья».
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Основным докладчиком на форуме стал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, после чего возможность выступить получили и другие спикеры.
Заместитель руководителя подмосковной Госжилинспекции Светлана Королькова рассказала об общественном контроле в сфере управления многоквартирными домами. Она также отметила эффективность института общественных жилищных инспекторов. При мониторинге готовности к зиме каждый десятый дом региона был проверен при участии добровольных помощников.Общественникам помогают следить за порядком новые сервисы. Например, в этом году широкое распространение получило мобильное приложение «Проверки Подмосковья», которое значительно упростило процесс обращения в ведомства. С начала года специалисты Госжилинспекции проводят обучающие семинары по работе с онлайн сервисами для общественных инспекторов.
На форуме «Управдом» Госжилинспекция представила свой стенд, где показала современные методы проверок состояния домов и принципы использования квадрокоптеров.
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ЖКХ
Госжилинспекция Подмосковья
Раменское
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