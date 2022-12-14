Подмосковье 14 декабря 2022, 14:31 Системы общественного контроля в ЖКХ презентовали на итоговом форуме «Управдом» в Подмосковье

Читать 360tv в

Итоговый форум «Управдом» провели в Раменском 13 декабря. Большое внимание эксперты уделили системам общественного контроля и приложению «Проверки Подмосковья».

Реклама

Основным докладчиком на форуме стал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, после чего возможность выступить получили и другие спикеры.

Заместитель руководителя подмосковной Госжилинспекции Светлана Королькова рассказала об общественном контроле в сфере управления многоквартирными домами. Она также отметила эффективность института общественных жилищных инспекторов. При мониторинге готовности к зиме каждый десятый дом региона был проверен при участии добровольных помощников.

На форуме «Управдом» Госжилинспекция представила свой стенд, где показала современные методы проверок состояния домов и принципы использования квадрокоптеров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».