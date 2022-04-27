Системы нового поколения для контрастного исследования сосудов заработали в МОНИКИ

В МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского установили современные ангиографические системы нового поколения, которые позволяют получать качественные изображения для всего спектра операций на сердце и сосудах. Об этом сообщила первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Благодаря ангиографии можно выявить множество опасных для жизни патологий, в том числе аневризму сосудов или тромбы.

«Ранее в МОНИКИ была одна рентгенооперационная. Сегодня мы открываем две новые ангиографические операционные, которые оснащены самым современным оборудованием. Это позволит значительно увеличить поток пациентов, проводить гораздо более сложные операции, а также повысит скорость оказания медицинской помощи и улучшит качество процедур», — сказала Светлана Стригункова.

Аппараты оснащены инновационными программами, которые позволяют существенно снизить лучевую нагрузку на пациентов и персонал и повысить качество оказываемой медицинской помощи. В институте реализовано решение использования двух ангиографических систем с различным вариантом размещения — напольным и потолочным, что позволит эффективно планировать пациентопоток и повышать качество проведения сердечно-сосудистых операций.

«В МОНИКИ поступают пациенты со всей Московской области, в том числе с самыми тяжелыми патологиями, поэтому для нас особенно актуально это оборудование. Его уникальность заключается в том, что в нем есть внутрисосудистые модальности — это дает возможность вывести картинку на монитор не только в 2D, но и в 3D, что помогает оперативнее провести операцию», — добавил руководитель отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Алексей Азаров.

Оборудование было закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Здравоохранение».