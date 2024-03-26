Подмосковье 26 марта 2024, 23:23 Системы газоснабжения заменят в 13 многоквартирных домах в Одинцове до конца года Пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья

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Замену систем газоснабжения проведут в 13 многоквартирных домах Одинцовского округа в 2024 году. Кроме того, в 137 МКД муниципалитета проведут работы по капитальному ремонту.

Как сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, системы автоматического контроля загазованности устанавливаются в каждой квартире в рамках программы капремонта в Московской области, начиная с 2022 года.

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В одном из домов в дачном поселке Лесной Городок, по адресу Лесная улица, дом № 10, уже произведена замена системы газоснабжения в соответствии с проектом капитального ремонта. Также была установлена общедомовая система освещения и завершены работы по капитальному ремонту фасада.

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