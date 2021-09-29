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    29 сентября 2021, 15:55

    Системы газоснабжения отремонтируют в 500 домах Подмосковья до конца года

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Подмосковье почти полностью выполнило годовой план капитального ремонта систем газоснабжения в домах. В порядок привели 415 из 500 объектов. Область остается лидером России по объему таких работ.

    Системы газоснабжения отремонтируют в 500 домах Подмосковья до конца года | Изображение 1

    Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, регион находится на первом месте по объемам капитального ремонта систем газоснабжения в домах.

    Также Подмосковье является одним из первых регионов, который начал проводить подобные работы в рамках капитального ремонта

    Антон Велиховский.

    Раньше капитальный ремонт газового оборудования в доме проводили совместно с ремонтом и утеплением фасада. Но с 2020 года такой вид работ стал независимым от этого.

    До 2023-го Фонд капитального ремонта Московской области запланировал отремонтировать газовые системы почти в 1,5 тысячи многоквартирных домов региона.

    Адресный перечень домов, в которых будут проводить ремонт систем газоснабжения, доступен по ссылке fkr-mosreg.ru.