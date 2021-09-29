Системы газоснабжения отремонтируют в 500 домах Подмосковья до конца года

Подмосковье почти полностью выполнило годовой план капитального ремонта систем газоснабжения в домах. В порядок привели 415 из 500 объектов. Область остается лидером России по объему таких работ.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, регион находится на первом месте по объемам капитального ремонта систем газоснабжения в домах.

Также Подмосковье является одним из первых регионов, который начал проводить подобные работы в рамках капитального ремонта Антон Велиховский.

Раньше капитальный ремонт газового оборудования в доме проводили совместно с ремонтом и утеплением фасада. Но с 2020 года такой вид работ стал независимым от этого.

До 2023-го Фонд капитального ремонта Московской области запланировал отремонтировать газовые системы почти в 1,5 тысячи многоквартирных домов региона.

Адресный перечень домов, в которых будут проводить ремонт систем газоснабжения, доступен по ссылке fkr-mosreg.ru.