Системы газоснабжения отремонтировали почти в 500 жилых домах Подмосковья с начала года | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 12:24 Поделиться Telegram

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Viber Системы газоснабжения отремонтировали почти в 500 жилых домах Подмосковья с начала года

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В Подмосковье продолжаются активные работы по капитальному ремонту систем газоснабжения, сейчас регион по этому показателю занимает первое место в стране. К текущему моменту уже удалось провести работы примерно в 470 жилых домах, это почти полное выполнение плана на 2022 год.

«В Подмосковье в 2022 году подведомственным министерству Фондом капитального ремонта запланировано отремонтировать системы газоснабжения в 475 многоквартирных домах. На данный момент работы по газу выполнены в 470 жилых зданиях. План работ 2022 года выполнен на 99%», — сообщил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

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Такая программа, которая касается многоквартирных домов, проводится в Подмосковье с 2016 года. К текущему моменту за все это время работы успели провести в 1650 домах. Сначала ремонт газа производился вместе с ремонтом и утеплением фасада, но теперь данный вид работ начали делать и вне зависимости от фасадных.

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В 2022 году в программе появилось очень важное нововведение. В каждой квартире в обязательном порядке устанавливается система автоматического контроля загазованности. В целом в этом году собираются установить в Подмосковье не менее 16,5 тысячи датчиков загазованности.

Напомним, что замена оборудования проходит после того, как истекают установленные изготовителем сроки его эксплуатации. Через 30 лет после того, как газопровод был введен в эксплуатацию, нужно провести его подробную техническую диагностику.

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