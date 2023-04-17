Подмосковье 17 апреля 2023, 14:21 Системы газоснабжения капитально отремонтируют в 16 многоэтажках Солнечногорска в 2023 году

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Системы газоснабжения капитально отремонтируют в 16 многоквартирных домах Солнечногорска в 2023 году. Работы начнутся летом — после выбора подрядной организации. До этого планируется установить более 31,6 тысячи датчиков загазованности.

Всего в городском округе Солнечногорск до конца 2025 года капитальный ремонт газоснабжения проведут в 59 многоэтажках округа.

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Работы проходят в рамках региональной программы капремонта общего имущества многоквартирных домов нацпроекта «Жилье и городская среда». Ознакомиться с адресной программой можно на главной странице сайта Фонда капитального ремонта Подмосковья или в разделе «Документы».

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