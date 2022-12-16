Подмосковье 16 декабря 2022, 14:02 Системы газоснабжения капитально отремонтировали в 2 тысячах домов Подмосковья с 2016 года

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В Подмосковье реализуется программа капитального ремонта по замене системы газоснабжения. С начала ее старта в 2016 году в регионе провели данные работы в 2 тысячах МКД.

«Московская область занимает первое место по объему выполняемых работ капитального ремонта систем газоснабжения, а также является первым регионом, который начал проводить работы по замене систем газоснабжения в рамках программы капитального ремонта», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Отмечается, что на данный момент в домах устанавливается пятиступенчатая система безопасности, которая предотвращает случайное открытие крана и утечку газа. С 2022 года установка систем автоматического контроля загазованности стала обязательной процедурой. Датчики ГазКонтроль непрерывно контролируют атмосферу помещений на содержание газа.

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В Подмосковье, в рамках программы капитального ремонта, установят около 16,5 тысячи датчиков загазованности в 344 домах. На данном этапе цель выполнена на 58% — 9,5 тысячи систем установлено в 166 МКД. Предположительно, план будет полностью реализован в 2023 году.

Программа по ремонту систем газоснабжения с установкой датчиков загазованности в Подмосковье будет масштабно реализовываться и дальше.

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