Систему вызова скорой и неотложки оптимизировали в Подмосковье для работы в пандемию

Подмосковные власти вводят ограничения в систему вызова скорой помощи и неотложки. Это необходимо для того, чтобы не осуществлялись неправильные выезды, пояснила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил продолжать обеспечивать слаженную работу диспетчерской службы скорой помощи. Кроме того, он попросил озвучивать жителям время прибытия неотложек и скорой помощи.

«Понятно, что напряженный график у диспетчеров. Но все-таки нужно находить силы дополнительно разъяснять, когда приедет и какая машина скорой помощи, неотложка за пациентом. Чтобы здесь было как можно меньше раздражения. Потому что любой, кто заболел, захворал, чувствует себя неважно, а кто-то находится в критическом состоянии. Очень важна диспетчеризация», — пояснил глава региона.

В свою очередь Стригункова заверила, что еженедельно мониторится правильность назначения вызова. На экстренный вызов отводится 20 минут, а на неотложный — два часа.

«Мы проверяем, как скоро, какой диспетчер назначает некорректно вызов. Мы это можем делать, так как вызов поступает через „112“. Есть комментарий обратившегося пациента. Вводим ограничения в систему, которая не позволяет ошибочно назначать неправильный вызов», — рассказала министр.

Она добавила, что с главными врачами осуществляется обратная связь. Ни от одной больницы не поступало жалоб на проживание, питание или транспортировку. Главную обеспокоенность у медиков вызывает изменение порядка федеральных выплат.

«Данные выплаты не входят в расчет среднего заработка. Эти выплаты не попадают при расчете в больничные листы и в отпуска. С 1 ноября были введены такие изменения федеральным постановлением. Мы ведем работы, сравниваем выплаты. В принципе, выплаты не сильно поменяются», — заключила Стригункова.