Систему вызова скорой и неотложки оптимизировали в Подмосковье для работы в пандемию
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил продолжать обеспечивать слаженную работу диспетчерской службы скорой помощи. Кроме того, он попросил озвучивать жителям время прибытия неотложек и скорой помощи.
«Понятно, что напряженный график у диспетчеров. Но все-таки нужно находить силы дополнительно разъяснять, когда приедет и какая машина скорой помощи, неотложка за пациентом. Чтобы здесь было как можно меньше раздражения. Потому что любой, кто заболел, захворал, чувствует себя неважно, а кто-то находится в критическом состоянии. Очень важна диспетчеризация», — пояснил глава региона.
В свою очередь Стригункова заверила, что еженедельно мониторится правильность назначения вызова. На экстренный вызов отводится 20 минут, а на неотложный — два часа.
«Мы проверяем, как скоро, какой диспетчер назначает некорректно вызов. Мы это можем делать, так как вызов поступает через „112“. Есть комментарий обратившегося пациента. Вводим ограничения в систему, которая не позволяет ошибочно назначать неправильный вызов», — рассказала министр.
Она добавила, что с главными врачами осуществляется обратная связь. Ни от одной больницы не поступало жалоб на проживание, питание или транспортировку. Главную обеспокоенность у медиков вызывает изменение порядка федеральных выплат.
«Данные выплаты не входят в расчет среднего заработка. Эти выплаты не попадают при расчете в больничные листы и в отпуска. С 1 ноября были введены такие изменения федеральным постановлением. Мы ведем работы, сравниваем выплаты. В принципе, выплаты не сильно поменяются», — заключила Стригункова.