Подмосковье 21 февраля 2024, 17:53 Систему водоответвления нормализуют в Раменском по требованию Минэкологии Фото Минэкологии МО.

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Инспекторы эконадзора Московской области выдали предостережение жительнице Раменского о недопустимости загрязнения почвы жидкими отходами. Нарушительница быстро отреагировала на замечания и приступила к обустройству системы водоответвления.

«Наши специалисты осмотрели участок в селе Еганово, где гражданка организовала производство продуктов питания. Установлено, что для накопления жидких отходов она оборудовала выгребные колодцы, откуда сточные воды через аварийную трубу стекали на рельеф, загрязняя почву», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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По его словам, ситуация остается на контроле ведомства.

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