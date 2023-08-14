Подмосковье 14 августа 2023, 13:02 Систему видеонаблюдения установили в доме на улице Чкалова в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Работу камер системы «Безопасный регион» и содержание домов проверили на улице Чкалова в Лобне. Так руководство округа налаживает открытую коммуникацию между гражданами, депутатами и муниципальными службами.

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко вместе заместителем по территориальной безопасности Иваном Понятойкиным и депутатом Александром Кузьмиченко проверил работу установленной системы видеонаблюдения в доме № 17, корпус 3, на улице Чкалова.

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«Мы показали жителям, как работает система. Камера, установленная на подъезде, фиксирует события в радиусе нескольких метров. Информация хранится месяц. Если жителям нужны записи, необходимо обратиться в полицию. Камеры — не только способ быстро разрешить спорные вопросы, но и эффективное средство профилактики правонарушений», — написал в своем Telegram-канале Игорь Демешко.

Горожане также пожаловались на плохую работу водоотвода на торце дома, из-за чего после дождей собирается большая лужа. Ранее подобный вопрос успешно решили вблизи дома № 5 на улице Чехова.

«Дом № 17, корпус 3, один из первых, где мы начали реализовывать систему, по которой жители участвуют в формировании инвестпаспорта. То есть решают, какие работы необходимо провести в их доме в первую очередь. Эта инициатива распространилась на многие многоквартирные дома Лобни», — отметил Игорь Демешко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к концу года в регионе благоустроят 60 общественных пространств.

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