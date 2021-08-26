Систему «Умные города Подмосковья» внедрят по всему региону

В Московской области активно внедряют технологические решения для цифровизации городской среды. В проекте «Умные города Подмосковья» участвуют 23 округа, но его распространят по всему региону. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлдумы.

В рамках проекта «Умные города Подмосковья» почти 100 компаний разработали более 80 информационных систем. Все они используются в городах Подмосковья, чтобы сделать будни жителей комфортнее и безопаснее.

Сейчас системы эксплуатируют в 23 городах. Но в будущем их будут использовать по всему региону. О результатах, которых уже удалось достичь, рассказали на очередном заседании Мособлдумы.

Одной из внедренных систем стала региональная географическая информационная система Московской области. Это сайт, который содержит данные о социально значимых объектах области, уточнил советник министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Дмитрий Семенов.

«Благодаря внедрению в 2018 году РГИС, в настоящее время в публичном доступе размещены сведения об объектах здравоохранения, образования и спорта, МФЦ, центрах занятости населения, а также информация об утвержденных генеральных планах и правилах землепользования и застройки. Каждый житель Подмосковья может узнать о местонахождении и функционале практически любого социально значимого объекта, имея лишь доступ в интернет», — пояснил Семенов.

На этом сайте сделали раздел о социальной газификации. На площадке сотрудники муниципалитетов и Министерства энергетики региона могут определить дома, которые еще не подключены к газу.

«Благодаря такому подходу муниципалитеты на карте указывают те дома, которые входят в программу, специалисты „Мособлгаза“ имеют возможность сразу же начать проектирование газопровода к конкретной точке, что значительно упрощает и убыстряет сроки реализации проекта», — подчеркнул Дмитрий Семенов.

Еще одна важная система, которая облегчает жизнь в Подмосковье, — это мобильная диспетчерская платформа. На ней собраны информация с сайта «Добродел», данные о благоустройстве, контроль за выполнением поручений правительства Московской области.

Системой пользуются почти 127 тысяч человек. Она полезна для сотрудников органов власти, а также для строительных компаний и управляющих организаций.

В системе отмечается, какие задание уже выполнены. За год исполнители завершили работу над 3,5 миллиона заданий. Среди них ликвидация борщевика и незаконных свалок, благоустройство дворов, содержание школ и детских садов, дезинфекция подъездов и многие другие.

Система «Умные города Подмосковья» сыграла свою роль в первенстве Московской области в рейтинге IQ-городов страны. Лидирующую позицию регион поддерживает уже два года.

Еще одна информационная система, которая запущена в области, — это «Безопасный регион». С 2015 года в регионе установили свыше 70 тысяч видеокамер. До конца года в Подмосковье появится еще три тысячи камер. Видеонаблюдение помогает полиции быстрее заметить противоправные действия.

Камеры также могут отслеживать в процесс вывоза отходов, ситуацию на детских площадках.

Благодаря всем этим системам в Московской области жизнь населения становится комфортнее. Они помогают обезопасить подмосковные города и наладить контроль за выполнением обращений жителей.