10 февраля 2023, 17:36
Систему теплоснабжения модернизируют в Мытищах в 2023 году
В 2023 году в Мытищах построят котельные и отремонтируют теплосети. Новые объекты появятся в деревне Афанасово и поселке Пироговском.
В округе проведут капремонт теплосетей в деревне Беляниново в микрорайоне Дружба и в поселке Нагорное. В текущем году в Мытищах также отремонтируют котельные на улице Колпакова и на улице Коминтерна. Модернизация коммунальной инфраструктуры обеспечит качественным теплом и горячим водоснабжением около 8 тысяч жителей округа.
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Всего на проведение работ выделят 960 миллионов рублей. Данные мероприятия позволят снизить аварийность в отопительный период.
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