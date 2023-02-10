Подмосковье 10 февраля 2023, 17:36 Систему теплоснабжения модернизируют в Мытищах в 2023 году

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В 2023 году в Мытищах построят котельные и отремонтируют теплосети. Новые объекты появятся в деревне Афанасово и поселке Пироговском.

В округе проведут капремонт теплосетей в деревне Беляниново в микрорайоне Дружба и в поселке Нагорное. В текущем году в Мытищах также отремонтируют котельные на улице Колпакова и на улице Коминтерна. Модернизация коммунальной инфраструктуры обеспечит качественным теплом и горячим водоснабжением около 8 тысяч жителей округа.

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Всего на проведение работ выделят 960 миллионов рублей. Данные мероприятия позволят снизить аварийность в отопительный период.

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