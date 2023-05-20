Подмосковье 20 мая 2023, 03:20 Систему самообследования неиспользуемой недвижимости протестировали в Рузе МИО МО

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В деревне Комлево в Рузе протестировали систему для самообследования неиспользуемого имущества. Об этом сообщили в Минимущества Московской области.

Подобную работу представители министерства начали в феврале.

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«Для удобства и ускорения работы по самообследованию мы используем приложение „Проверки Подмосковья“, которое позволяет загружать и отслеживать статусы объектов. Продемонстрировали коллегам на местах, как это работает, и обсудили перспективы вовлечения здания, в котором ранее располагался клуб, в хозяйственный оборот», — сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

На данный момент в Московской области провели самообследование 7981 объекта областной недвижимости, что составляет 98% от плана. Из них 958 объектов оказались запущенными.

В рабочем выезде приняли участие представители Россельхознадзора, налоговой службы, БТИ и местной администрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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