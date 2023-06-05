Подмосковье 05 июня 2023, 15:05 Систему распознавания домашних животных с помощью ИИ протестируют в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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В Московской области протестируют уникальную систему распознавания домашних животных с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

«Разработчик системы распознавания лиц выпустил первую версию системы распознавания домашних животных и готовится к ее тестированию. Среди пилотных регионов будет и Московская область. Этим летом мы планируем начать использовать искусственный интеллект для отслеживания собак без владельцев», — сообщил курирующий ведомство зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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В будущем разработку будут использовать для поиска потерявшихся домашних животных. Систему могут разместить в качестве Telegram-бота, мобильного приложения или вебсайта. Проект поддержало министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Искусственный интеллект будет собирать информацию с камер «Безопасного региона», анализировать ее и фиксировать животных, которые попадают под заданные визуальные критерии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект заработает в июле этого года.

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