Подмосковье 29 ноября 2023, 16:27 Систему пожарной сигнализации отремонтируют в Дмитровской больнице в 2024 году ГБУЗ МО «Дмитровская больница»

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В следующем году систему пожарной безопасности отремонтируют в Дмитровской больнице. Извещение о проведении конкурса разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.

Исполнитель обязуется выполнить техническое обслуживание и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации. Также подрядчику следует мониторить передачу извещений о пожаре, управлять эвакуацией людей, перезаряжать огнетушители и выполнять другие смежные виды работ.

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Заявки будут принимать 7 декабря. Стартовая цена контракта составила 5,6 миллиона рублей.

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