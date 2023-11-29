29 ноября 2023, 16:27
Систему пожарной сигнализации отремонтируют в Дмитровской больнице в 2024 году
В следующем году систему пожарной безопасности отремонтируют в Дмитровской больнице. Извещение о проведении конкурса разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.
Исполнитель обязуется выполнить техническое обслуживание и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации. Также подрядчику следует мониторить передачу извещений о пожаре, управлять эвакуацией людей, перезаряжать огнетушители и выполнять другие смежные виды работ.
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Заявки будут принимать 7 декабря. Стартовая цена контракта составила 5,6 миллиона рублей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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