Систему отопления в жилом доме в Щелкове отремонтируют по решению суда | 360°

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Систему отопления в жилом доме в Щелкове отремонтируют по решению суда

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Управляющая компания «Округ 17» из Щелкова отремонтирует систему отопления в доме в 1-м Советском переулке. Суд признал предписание Госжилинспекции об устранении нарушений законным, рассказали в ведомстве.

Управляющая компания «Округ 17» из Щелкова отремонтирует систему отопления в доме в 1-м Советском переулке. Суд признал предписание Госжилинспекции об устранении нарушений законным, рассказали в ведомстве.

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Жители дома № 2А обратились в ГЖИ с просьбой проверить систему отопления. Там инспекторы обнаружили ряд нарушений: хомуты на трубах и отсутствие запорной арматуры на радиаторах. Ведомство выдало управляющей компании предписание, однако организация обратилась в суд с заявлением о незаконности документа. Арбитраж остался на стороне Госжилинспекции, и теперь УК восстановит систему отопления.

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«Оспариваемое предписание выдано именно тому лицу, которое вправе и в состоянии принять меры. А способы исполнения требований относятся к усмотрению управляющей организации и выбираются ей самостоятельно», — сказала глава ведомства Ольга Федина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев потребовал не допустить проблемы с заброшенными зданиями в Подмосковье.

ЖКХ

Щелково

Госжилинспекция Подмосковья

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