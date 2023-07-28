Подмосковье 28 июля 2023, 16:07 Систему освещения начали монтировать в парке Киово в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Благоустройство парка Киово продолжается в Лобне. Рабочие уже начали монтаж системы освещения и очистку озера.

Освещать парк и набережную озера Киово будут два вида фонарей. Специалисты уже устанавливают основания для столбов и благоустраивают территорию вблизи озера. Там смонтируют деревянную дорожку, заменят плитку на спуске к школе № 1, обновят пандус и лестницу, а также очистят озеро.

Кроме того, рабочие заасфальтируют детскую площадку и пешеходную дорожку рядом с ней. Сейчас ведутся работы по строительству сцены. Благоустройство зоны отдыха завершится в 3-м квартале года.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил улучшить содержание парков в округах региона.

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