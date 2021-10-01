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    01 октября 2021, 17:27

    Систему орошения земель в Талдоме реконструируют до конца года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Реконструкцию системы орошения земель завершат до конца года в Талдоме. Она охватывает 252 гектара — эту территорию в следующем году засеют для выращивания урожая овощей.

    Систему орошения земель в Талдоме реконструируют до конца года | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, проект реконструкции завершат уже в 2021 году.

    В следующем году эти земли мы планируем засеять овощными культурами и картофелем

    Сергей Воскресенский.

    Реконструкцией занимается агрофирма «Бунятино», которая входит в группу компаний «Дмитровские овощи».

    Систему орошения земель в Талдоме реконструируют до конца года | Изображение 2

    «Особенность самого проекта состоит в проведении работ по кулисной планировке — это использование навигационной системы GPS для точного выравнивания поверхности земли с заданным уклоном», — сказал Воскресенский.

    Он объяснил, что цель работ — получить более стабильный и качественный урожай вне зависимости от погоды.

    «Мелиорация способствует повышению плодородия почвы, росту урожайности, устойчивости земледелия и смягчению воздействия колебаний климатических условий на результат производства», — добавил министр.

    Он подытожил, что это важнейший фактор развития сельского хозяйства в Подмосковье.