Систему орошения земель в Талдоме реконструируют до конца года

Реконструкцию системы орошения земель завершат до конца года в Талдоме. Она охватывает 252 гектара — эту территорию в следующем году засеют для выращивания урожая овощей.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, проект реконструкции завершат уже в 2021 году.

В следующем году эти земли мы планируем засеять овощными культурами и картофелем Сергей Воскресенский.

Реконструкцией занимается агрофирма «Бунятино», которая входит в группу компаний «Дмитровские овощи».

«Особенность самого проекта состоит в проведении работ по кулисной планировке — это использование навигационной системы GPS для точного выравнивания поверхности земли с заданным уклоном», — сказал Воскресенский.

Он объяснил, что цель работ — получить более стабильный и качественный урожай вне зависимости от погоды.

«Мелиорация способствует повышению плодородия почвы, росту урожайности, устойчивости земледелия и смягчению воздействия колебаний климатических условий на результат производства», — добавил министр.

Он подытожил, что это важнейший фактор развития сельского хозяйства в Подмосковье.