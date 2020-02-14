Систему оповещения о ЧС проверили в Подмосковье

Единая дежурная диспетчерская служба проверила сирены и громкоговорители в Подмосковье. Как реагировать на сигнал и что нужно делать — в материале «360».

Одним из городов, где прошли учения, стал Ногинск. С 12:00 до 13:00 13 февраля там проверяли системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Все должно работать безотказно в любую погоду и время суток.

Мощная электрическая сирена устанавливается на крыше самых высоких зданий. В Ногинске таких сирен – 21.

«Сигнал оповещения о ЧС поступает к нам на пульты, которые находятся в дежурной части. А чтобы его запустить, мы включаем пульт, где раздается сигнал сирены по Богородскому городскому округу», — рассказал оперативный дежурный ЕДДС Богородского г. о. Владимир Смирнов.

Источник фото: телеканал «360»

Сигнал тревоги включают в случае техногенных катастроф, например, выброса ядовитых газов, или сброса воды с плотины. А плановая проверка проводится ежеквартально: оперативные дежурные и население должны знать порядок действий.

«Если вы услышите звучание сирены, паниковать не надо. Эта команда обозначает сигнал „Внимание всем!“ Раньше была еще воздушная тревога, но это уже в истории, сейчас одна единая команда», — объяснил начальник ЕДДС Богородского г. о. Вячеслав Кулик.

Источник фото: телеканал «360»

По этой команде необходимо включить «Радио России», проводное или в фм-диапазоне, или местное телевидение. Дежурные ЕДДС прервут вещание и сообщат, что необходимо делать. Кроме радио и телевидения, в случае ЧС задействуют громкоговорители, установленные во всех населенных пунктах, их тоже протестировали.

В последнее время главное управление МЧС по Московской области использует еще и смс-информирование. Это позволяет охватить максимальное число людей. Проверки прошли во всех муниципалитетах Подмосковья.