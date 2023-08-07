Подмосковье 07 августа 2023, 20:18 Систему обводнения торфяников наладили в Подмосковье МОС АВС

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ГКУ МО «МОС АВС» обеспечило противопожарную безопасность на системе обводнения торфяников в Московской области. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ региона.

«После масштабных торфяных пожаров 2010 года правительством Московской области было спроектировано и построено 76 комплексов гидротехнических сооружений систем обводнения торфоместорождений общей площадью около 73 тысяч гектаров на территории 15 округов», — рассказал министр Антон Велиховский.

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Они находятся в Шатуре, Егорьевске, Луховицах, Коломне, Павловском Посаде, Электростали и других округах. С наступлением пожароопасного сезона на каждом обводнении устанавливают необходимое оборудование. На торфяниках каждый день проверяют уровень влажности и грунтовых вод.

«В 2023 году на территориях КГТС СОТ возгораний торфа не зафиксировано. В случае фиксации нами отклонений уровня обводнения торфяников от нормы мы усиливаем контроль за состоянием этих комплексов», — заявил Велиховский.

Во время дождей и паводков комплекс накапливает влагу. На нем можно регулировать уровень воды с помощью запасов в накопительных водоемах. Также на территории обводнений установили 76 специализированных мобильных баз с соответствующим противопожарным инвентарем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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