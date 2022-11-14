14 ноября 2022, 13:37
Систему общения власти и бизнеса реогранизуют в Подмосковье
Зампред Зиновьева: Систему обработки обращений от предпринимателей улучшат в Подмосковье
Система отработки обращений бизнеса станет лучше в Подмосковье. Взаимодействие с предпринимателями планируют сделать более удобным — оно будет проходить через Центр управления регионом, доложила зампред правительства — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева губернатору региона Андрею Воробьеву.
«При разных встречах и в социологических опросах мы видим, что ранее эта коммуникация нуждалась в заметном усилении. Не ради того, чтобы просто поболтать, а чтобы найти практическое применение нашему знакомству и общению», — подчеркнул глава региона.
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Обращения предпринимателей будут проходить через ЦУР и вноситься в систему. Каждую заявку будут отрабатывать, чтобы ни одна из них не осталась без внимания, рассказала глава Мининвеста.
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Как для нас важны крупные предприятия, так для нас важен и каждый малый предприниматель, тем более, которому достаточно сложнее достучаться, допустим, до главы
Екатерина Зиновьева.
По словам Екатерины Зиновьевой, общение с бизнесом должно быть живым, понятным и открытым. Именно поэтому система нуждается в реформе. Губернатор добавил, что эта работа будет полезна и для развития предприятий, и для создания рабочих мест. Он поручил главам округов продолжать вести работу по поддержке бизнеса.
«Вам необходимо просто еще раз понять, что без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв», — подчеркнул он.
Ранее Екатерина Зиновьева доложила губернатору о создании в Подмосковье еще 15 тысяч рабочих мест в следующем году. Это стало возможным благодаря мерам поддержки бизнеса.
Андрей Воробьев
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