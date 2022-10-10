Жалоб на незаконные свалки в Подмосковье стало на 67% меньше | 360°

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10 октября 2022, 17:11

Жалоб на незаконные свалки в Подмосковье стало на 67% меньше

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Минэкологии Подмосковья выступило на Российском экологическом форуме в Истре. Представители ведомства представили систему обращения с отходами.

Глава министерства Тихон Фирсов рассказал, что Подмосковье стало лидером в сфере легализации оборота строительных отходов благодаря реформам. Так, в регионе создали систему оформления электронных талонов, внесли изменения в законодательство, а также усилили ответственность за нарушения.

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«Созданная платформа с элементами искусственного интеллекта позволяет четко отслеживать незаконные перевозки и автоматически формировать штрафы», — добавил министр.

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Первый заместитель министра Виталий Мосин рассказал, что одной из целей реформы было сократить количество незаконных свалок в области. Так, с начала этого года число жалоб на них снизилось на 67% по сравнению с таким же периодом прошлого года, а количество свалок уменьшилось на 47%.

«Наша главная задача — полностью вывести отрасль из „серой зоны“, сделать нелегальные перевозки экономически нецелесообразными, сочетая это с административным давлением на недобросовестных участников рынка», — отметил он.

Ранее зампред правительства Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву о 90% готовности техники региона к снегопаду. Полностью все городские округа Московской области будут готовы встретить зиму к началу декабря.

Истра

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Экология

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