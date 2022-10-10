Жалоб на незаконные свалки в Подмосковье стало на 67% меньше | 360°

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Спецоперация
11 октября 2022, 10:09
Ночные попытки ВСУ прорвать линию обороны Херсона были отбиты — Стремоусов
Мир
11 октября 2022, 09:59
Более 300 населенных пунктов на Украине остались без света
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Мир
11 октября 2022, 09:57
«Россия всегда будет нашим соседом». Франция выступила против попыток изоляции РФ
Спецоперация
11 октября 2022, 09:56
ВСУ потеряли более половины личного состава — командир «Ахмата»
Спецоперация
11 октября 2022, 09:49
Мобилизованных жителей Саратова отправили на боевое слаживание
Общество
11 октября 2022, 09:48
США загнали себя в изоляцию в попытке создать антироссийскую коалицию — МИД
Общество
11 октября 2022, 09:40
Потенциал рынка переработки отходов в России оценили на полях РЭФ-2022
Спецоперация
11 октября 2022, 09:35
Жителей Киева и области предупредили о веерных отключениях электричества
Спецоперация
11 октября 2022, 09:26
Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины — СМИ