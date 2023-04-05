Подмосковье 05 апреля 2023, 12:45 Систему нейтрализации запаха запустили на подмосковном КПО «Восток» КПО Восток

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Специалисты комплекса переработки отходов «Восток» расконсервировали после зимы систему нейтрализации запаха «Мокрый барьер». Установка будет работать круглосуточно до осенних заморозков.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области рассказали, что суть технологии заключается в распылении раствора с ароматом морского бриза. Жидкость создает завесу и уничтожает, а не маскирует неприятный запах. Раствор — это смесь эфирных масел и воды. Продукт сертифицирован и безопасен.

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«Мокрый барьер» установлен на столбах вокруг станций компостирования. Протяженность системы — 1,2 километра. Блок управления регулирует время впрысков и перерыва между ними, а также изменяет концентрацию ароматизатора. Система сама напоминает оператору о необходимости пополнить емкости с водой и раствором. За 10 дней расходуется примерно восемь кубометров воды и 12 литров эфирных масел.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.

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