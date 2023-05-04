Подмосковье 04 мая 2023, 08:38 Систему нейтрализации запаха запустили на КПО «Нева» в Солнечногорске

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Комплекс переработки отходов «Нева» в Солнечногорске установил систему «Мокрый барьер». Она с помощью жидкости, в составе которой органические соединения, эфирные масла и вода, устраняет неприятные запахи.

Новая система под давлением распыляет в воздух раствор, который создает завесу и убирает запах, а не маскирует его. «Мокрый барьер» работает автоматически, получая данные с метеостанции о концентрации веществ, скорости и направлении ветра, температуре и влажности.

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Система работает на очистных сооружениях фильтрата, на площадке временного складирования отходов, в цехе компостирования и на участке биофильтра.

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