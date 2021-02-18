Систему налогового патента в Подмосковье расширили

На заседании Мособлдумы расширили перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения.

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В перечень вошли услуги по предоставлению во временное владение мест для стоянки транспорта. Также к некоторым видам предпринимательской деятельности добавилось уточнение «по индивидуальному заказу населения». То есть ПСН можно будет применить, если услугу оказывают не организации, а гражданину. Такая поправка коснется ремонта электронной бытовой техники, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, пошива швейных, меховых и кожаных изделий, а также производства вязаного трикотажа.

«Проект закона внесен губернатором. Нововведения необходимы в связи с изменениями в федеральном законодательстве», — подчеркнула и. о. министра экономики и финансов Московской области Валерия Волкова.

Как напомнил председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов, с 1 января 2021 года был отменен специальный режим в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, поэтому сейчас тема патентов более чем актуальна.