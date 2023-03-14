Подмосковье 14 марта 2023, 14:04 Систему мониторинга лесных пожаров Подмосковья оценили на федеральном уровне

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Комитет лесного хозяйства Подмосковья принял участие в совещании о готовности регионов к пожароопасному сезону. Совету Федерации представили систему мониторинга возгораний, которая позволила сократить время прибытия огнеборцев.

Благодаря системе мониторинга в Подмосковье удалось снизить среднюю площадь пожаров до 0,77 гектара, а также сократить траты на тушение, рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.

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«Опыт и саму систему Московской области начали применять и другие субъекты в своей деятельности», — добавил он.

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Система охраны лесов Подмосковья — одна из самых современных в России, ее постоянно улучшают. Она состоит из наземного, авиационного, космического и видеомониторинга и позволяет отслеживать обстановку в реальном времени. С ее помощью специалисты ведут учет состава сил и средств, ищут ближайшую пожарную технику и прогнозируют развитие событий.

«В этом году мы внедряем в систему еще и искусственный интеллект. Время не стоит на месте, и мы должны пользоваться возможностями цифровизации для повышения нашей эффективности», — отметил Филимонов.

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