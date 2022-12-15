Подмосковье 15 декабря 2022, 15:15 Систему контроля за успеваемостью школьников запустили в ЦУР Подмосковья Вице-губернатор Подмосковья Каклюгина объяснила важность работы ЦУР

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Вся информация о жизни в Московской области стекается в Центр управления регионом (ЦУР). Через выстроенную систему решаются все вопросы, которые волнуют жителей региона. Это касается, в том числе, и школьников. Об этом «360» рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она пояснила, что на единой площадке собирается вся информация о жизни в Московской области. По цифрам на экране можно понять, какой ученик в отдельной школе региона считается лучшим, а какой худшим.

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«Эта диджитал история помогает нам понять, что вот этому ребенку нужно помочь, потому что он заваливается где-то, а вот этому, наоборот, надо дать возможности, потому что он тут победил. Я уже не говорю о ямах на дорогах, неубранном снеге — это все тоже тут» — рассказала Каклюгина.

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Вице-губернатор добавила, что за работу Центра управления регионом отвечает министерство государственного управления, которое она курирует. По мнению Ирины Каклюгиной, за дальнейшим развитием и проникновением в обычную жизнь цифровых систем заключается будущее.

Ирина Каклюгина призналась, что из всех сфер своей работы самой близкой для нее остается образование. Она напомнила, что раньше возглавляла профильное министерство и сейчас успехи школьников продолжают ее радовать сильнее всего.