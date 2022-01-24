Систему контроля усталости таксистов внедрили в Подмосковье

Умная система начала отслеживать уровень усталости таксистов в Подмосковье. За состоянием водителей, их разговорами по телефону, курением и отвлечениями от дороги теперь наблюдают с помощью камер и цифровых технологий.

Систему контроля за усталостью таксистов начали тестировать Минтранс Подмосковья и сервис «Ситимобил». Цель проекта — повысить безопасность поездок.

В салонах такси разместили две камеры — они наблюдают за поведением водителя и дорогой. Вместе с тем система на базе компьютерного зрения отслеживает сразу несколько важных показателей.

Среди них уровень усталости таксиста, его манера вождения, маневры и даже то, использует ли он ремень безопасности. Если умная система замечает нарушения, то подает звуковой сигнал.

«Мы всячески поддерживаем проекты, которые позволяют повысить уровень безопасности пассажирских перевозок», — подчеркнул заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Евгений Аптекин.

По его словам, все нарушения записывают на видео. Однако пассажиров камеры не захватывают — только водителей.

Мы рады видеть, что на территории Московской области реализуют проекты с использованием передовых цифровых технологий Евгений Аптекин.

Нарушения водителей проанализируют, чтобы затем провести разъяснительную работу. Осторожных таксистов поощрят.

«Наш безусловный приоритет — безопасность поездок. Среди залогов безопасности внимательность и отсутствие усталости у водителя. Мы уже давно работаем над тем, чтобы водители, которые сотрудничают с сервисом, имели возможность еще и отдохнуть в течение дня», — сообщил генеральный директор сервиса «Ситимобил» Виталий Бедарев.

«Ситимобил» рассмотрит возможность внедрить систему и в автомобили партнеров, если их заинтересует сотрудничество. Аналитический сервис для таксистов представила компания VisionLabs — эксперт в сфере компьютерного зрения.