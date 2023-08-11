Подмосковье 11 августа 2023, 08:14 Систему канализации отремонтировали в жилом доме на улице Карла Маркса в Воскресенске пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Канализацию отремонтировали в жилом доме № 7а на улице Карла Маркса в Воскресенске. Коммунальщики заменили девять метров внешнего трубопровода.

Ремонт канализационной системы проводила управляющая компания «Пересвет-Фосфорит» при поддержке «Белоозерского ЖКХ». Сейчас все проблемы, касающиеся неприятного запаха и протечек, устранены.

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«В настоящий момент посторонних запахов не ощущается, что существенно улучшает условия проживания», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей до 2028 года.

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