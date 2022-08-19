Систему газоснабжения заменят в 50 домах Домодедова

Капитальный ремонт многоквартирных домов продолжается в Подмосковье. По программе в регионе преобразят свыше 44 тысяч зданий. Систему газоснабжения при этом заменят в 50 домах Домодедова. Об этом сообщили в МинЖКХ области.

Глава министерства Антон Велиховский напомнил, что с 2014 года в регионе отремонтировали свыше 15 тысяч домов. Системы газоснабжения заменили в 1650 из них.

«В Подмосковье в 2022 году Фондом капитального ремонта запланировано отремонтировать системы газоснабжения 475 многоквартирных домов. На текущий момент работы по газу выполнены в 410 жилых зданиях. План работ 2022 года по этим работам выполнен на 85%», — сказал он.

Глава Фонда капитального ремонта Валерий Николов добавил, что с этого года обязательной стала установка систем контроля загазованности. Всего в планах установить 16,5 тысячи единиц.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о завершении программы газификации в Подмосковье до конца этого года.