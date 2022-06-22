Систему газоснабжения отремонтировали в 350 многоквартирных домах Подмосковья

Московская область стала лидером по объему капремонта систем газоснабжения. С начала года коммуникации обновили в 350 многоквартирных домах, это 75% от всех запланированных работ.

Программа капремонта жилых домов Подмосковья самая большая в стране. За пять лет в области отремонтировали более 15 тысяч домов. Это 35% от всех многоквартирных зданий региона. Глава МинЖКХ области Антон Велиховский отметил, что к ремонту подходят комплексно, стараются уделить внимание всем элементам зданий. Министр отметил, что работы ведут с опережением графика.

«В Подмосковье в 2022 году Фондом капитального ремонта запланировано отремонтировать системы газоснабжения 473 многоквартирных домов. На текущий момент работы по газу выполнены в 350 жилых зданиях. План работ 2022 года по этим работам выполнен на 74%», — рассказал Велиховский.

Программа капремонта систем газоснабжения в Московской области началась в 2016 году. За это время его провели в 1500 домах. Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов области Валерий Николов подчеркнул, что с этого года в рамках программы в квартирах устанавливают системы контроля загазованности. Всего в этом году их установят более 16 тысяч.

Узнать, в каких домах будет проводиться капремонт, можно на сайте Фонда капитального ремонта Подмосковья.