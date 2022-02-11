Систему электронного анализа снимков КТ внедрили в Реутове

Систему автоматического анализа снимков компьютерной томографии (КТ) для распознавания поражения легких у пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией, внедрили медики подмосковного Реутова. Об этом рассказал глава городского округа Станислав Каторов.

«В Центральной городской клинической больнице Реутова для анализа КТ легких у пациентов с признаками коронавирусной инфекции внедрили систему автоматического анализа на основе искусственного интеллекта, разработанную IT-специалистами „СберБанка“. Врачи выгружают КТ-снимок и сразу видят предварительное заключение, выполненное с помощью технологий искусственного интеллекта», — разъяснил Каторов.

Он добавил, что новая система разработана на основе нейросети, обученной на 10 тысячах изображений КТ легких. Проводя исследование, нейросеть сама определяет объем и долю пораженных участков. Однако окончательный диагноз ставит врач.

Также в ближайшее время реутовские медики начнут использовать систему Voice2Med — она позволит избавиться от рутины по заполнению медкарт пациентов. Технология голосового ввода текста позволит в режиме реального времени заполнить документы.