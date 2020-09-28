28 сентября 2020, 19:12
Систему экстренного оповещения жителей проверят в Подмосковье
Автоматизированную систему экстренного оповещения населения проверят в Подмосковье 2 октября. Об этом рассказали на сайте ГУ МЧС РФ по региону.
Техническую проверку проведут с 10 до 11 утра с включением электросирен.
Жителям объяснили, что после звукового сигнала: «Внимание всем!» нужно включить радиоприемники, телевизоры, которые настроены на областное вещание, для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений.
Проверку проводят для того, чтобы в будущем более эффективно определить основные направления совершенствования системы.