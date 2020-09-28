Систему экстренного оповещения жителей проверят в Подмосковье

Техническую проверку проведут с 10 до 11 утра с включением электросирен.

Жителям объяснили, что после звукового сигнала: «Внимание всем!» нужно включить радиоприемники, телевизоры, которые настроены на областное вещание, для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений.

Проверку проводят для того, чтобы в будущем более эффективно определить основные направления совершенствования системы.