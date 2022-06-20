Система видеомониторинга помогла быстро потушить пожар в Подмосковье

В Московской области за прошлую неделю зафиксировали один лесной пожар, который был очень быстро ликвидирован. Засечь его удалось благодаря налаженной системе видеомониторинга. Все произошло в Луховицком лесничестве.

Пожар охватил площадь 0, 015 гектара. Там был низовой пожар сильной интенсивности. По предварительным данным, к возгоранию привел человеческий фактор. Уже через двадцать минут после обнаружения пожарные смогли оперативно прибыть на место и начать тушение.

«Благодаря оперативному реагированию уже через 20 минут лесные пожарные прибыли на место и начали тушение, остановив огонь на площади 0,04 гектара», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Филимонов добавил, что на место приехали девять пожарных, они использовали шесть единиц пожарной техники. Он добавил, что в ближайшие дни в Московской области ожидаются обильные осадки, а значит, пожаров будет крайне мало или не будет вообще.

В регионе уже успели отработать оперативную схему реагирования на любые сигналы о том, что где-то мог возникнуть пожар. Как только поступает такой сигнал, на место сразу же выезжает сотрудник лесной охраны. Он фиксирует наличие возгорания и на место выезжают лесопожарные формирования. От того, насколько быстро они прибудут на место, зависит то, на какую площадь успеет распространиться огонь. Первоочередной задачей является не допустить распространения огня на большую площадь леса.